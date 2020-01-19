Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0

6 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sedat Etik (xx), Çağrı Yıldırım (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.64 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.

Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Sezer Yalçın (xx), Sedat Etik (xx), Çağrı Yıldırım (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xxx), Sergen (xxx), Sefa (xxx)(Dk.64 Ömer), İlyas (xxx), Muhammet (xxx), Abuzer (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.90 Berk), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx) (Dk.87 Ahmet)

OSMANİYESPOR: Alp (x)- Furkan (x) (Dk.72 Soner), Ahmet (xx)(Dk.63 Hakan), Ekrem (xx), Samet (x), Kerim (x), Hamit (xx),Taşkın (xx) (Dk.80 Hamza), Tayfun (x), Mustafa (x), Onur (x)

GOL: Dk.67 İlyas (Karacabey Belediyespor)

SARI KART: Hasan Güleryüz (Karacabey Belediyespor) Furkan, Onur (Osmaniyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Osmaniyespor'u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında Karacabey Belediyespor puanını 41'e yükseltirken, Osmaniyespor 26 puanda kaldı. Lider durumda bulunan Karacabey Belediyespor, rakiplerinin puan kaybetmesiyle birlikte ikinci sırada bulunan Somaspor ile puan farkını 9'a çıkardı.

14'üncü dakikada Abuzer'in pasında ceza sahasında topla buluşan Sergen'in vuruşunda top kaleci Alp'te kaldı.

17'nci dakikada Sadık'ın rakip ceza sahasında topla buluştuğu müsait pozisyonda Tayfun topa müdahale ederek tehlikeli olabilecek atağı kesti.

35'inci dakikada Hasan'ın ceza sahasına yaptığı ortayla topla buluşan Abuzer'in kafa vuruşu sonucunda top üstten auta çıktı.

58'inci dakikada Ahmet'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

67'nci dakikada ev sahibi öne geçti. İlyas'ın kullandığı serbest vuruşta top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.

78'inci dakikada İlyas'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Karacabey Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


- Bursa
Karacabey, Yıldırım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıza Çalımbay: Beşiktaş'ta çalışmak ayrı bir durum ama Sivasspor'da sorumluluğum var
Roma, Genoa'yı 3-1 yendi! Cengiz Ünder sahneye çıktı Liverpool, Manchester United'ı yendi ve puan farkını açtı Beşiktaş taraftarının tepki gösterdiği Fatih Aksoy konuştu: Biraz kırıldım ama yapacak bir şey yok

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 22:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Belediyespor - Osmaniyespor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]