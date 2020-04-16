Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, küresel salgına dönüşen koronavirüsün etkisiyle duran liglerle ilgili bir açıklama yaptı.

Karacabey Belediyespor şampiyonluk turu atmak için gün sayıyor, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, küresel salgına dönüşen koronavirüsün etkisiyle duran liglerle ilgili bir açıklama yaptı. Başkanı Özkan, "Karacabey Belediyespor'umuz, hayal edilemeyeni bu yıl gerçeğe dönüştürdü. Sahalara geri dönünce, şampiyonluk turunu inşallah hep birlikte yapacağız ve 2.Lig'i kutlayacağız" dedi.

Karacabey Belediye Başkanı ve Karacabey Belediyespor Onursal Başkanı Ali Özkan, koronavirüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Salgının bir an önce bitmesini temenni eden Başkan Özkan, şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Karacabey Belediyespor'un şampiyonluk coşkusunu hep beraber yaşamak için liglerin yeniden başlamasını adeta iple çektiklerini söyledi.

"BU MUTLULUĞU YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İlçe stadyumunda yaptığı açıklamada Başkan Özkan, "Şu anda, Karacabey'imizin medarı iftarı Karacabey Belediyespor'un maçlarının oynandığı stadyumdayız. Tüm Türkiye'de ve dünyada olduğu gibi Karacabey'de de stadyumlar sessiz. Bildiğiniz gibi biz göreve geldiğimiz 2014 yılında Karacabey Belediyespor, ikinci amatör kümede mücadele veren bir takımdı. Sırasıyla 2. amatör kümeden 1. amatör kümeye, süper amatör kümeye, BAL Ligine ve 3. Lig'e çıkma imkanına kavuştuk. Şu anda da 3. Lig'de 3. Grup'ta, sezonun bitimine 6 maç kalmasına rağmen 19 puan farkla açık ara lideriz. Şampiyonluk turu atmak için de maçların başlamasını bekliyoruz. İnşallah futbolcularımız, ilk maçta şampiyonluk turunu atacaklar. Tabii ki seyircimiz olursa bunu stadyumda hep beraber paylaşacağız. Karacabey, coşkulu bir şekilde öncelikle bu küresel krizin, korona virüsle mücadelenin başarıyla sona ermesini bekliyor. Ondan sonra da normal faaliyetlere devam edileceği için sportif müsabakalar da başlayacak. Bizler de bu günleri tabiri caizse iple çekiyoruz, bu mutluluğu yaşamak istiyoruz" dedi.

"TAKIMIMIZI DESTEKLEYEN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

"Yaklaşık 25 yıl önce üçüncü ligden düşen bir takımımız vardı" diyen Özkan, "Hayal dahi edilemeyeni, vaat edilemeyeni hep birlikte gerçekleştirdik. Ben bu noktada gayret gösteren kulüp başkanımız İsmail Ülker'e, geçmiş dönem kulüp başkanımız Uğur Koçak'a, başta Remzi Cinoğlu olmak üzere tüm kulüp yöneticilerimize, Karacabey halkına, bizi destekleyenlere, taraftar gruplarımıza, seyircilerimize ve tüm sporseverlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir başarıyı gerçekleştirdik. Şu anda bizden başka şampiyonluğu neredeyse kesinleşen hiçbir takım yok. Türkiye'de, bu sezon itibariyle bu başarıyı yakalayan tek takımız. Ben, başta teknik direktörlerimiz, menajerlerimiz olmak üzere tüm futbolcularımızı, malzemecilerimizden sağlıkçılarımıza kadar tüm ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Türkiye'de parmakla gösterilecek bir başarıya imza attılar. Bütün Karacabey'i, Karacabeylileri, Karacabey Belediyesporluları kutluyorum. İnşallah en kısa zamanda bu mutluluğu büyük bir coşkuyla Karacabey'de kutlamak istediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

- Karacabey
Ali Özkan, Karacabey, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:56 Kaynak: DHA

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