Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2

22.04.2021 18:01
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2, System.String[]

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar İla, Bedirhan SoydemirKARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 82 Yusuf), Sergen, İlyas, Arda, Alper (Dk. 79 Berat), Gökhan, Temel, Rasimcan, Berk (Dk. 80 Taşkın), SadıkSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Ergün (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Serdar İla, Bedirhan Soydemir

KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel - Hasan (Dk. 82 Yusuf), Sergen, İlyas, Arda, Alper (Dk. 79 Berat), Gökhan, Temel, Rasimcan, Berk (Dk. 80 Taşkın), SadıkSERİK BELEDİYESPOR: İbrahim - Ergün (Dk. 61 Melih), Atakan, Mahsun (Dk. 60 Ahmet Bahçıvan), Murat (Dk. 90 Mikail), Yusuf, Abdulsamet, Murat (Dk.67 Kaan), Burak, Emre, Ahmet Atik (Dk. 61 Raif)GOLLER: Dk.28 İlyas, Dk.55 Hasan (Karacabey Belediyespor) - Dk.70 Atakan, Dk.77 Raif (Serik Belediyespor)SARI KARTLAR: Rasimcan, Sergen, Berk (Karacabey Belediyespor) - Raif (Serik Belediyespor)KIRMIZI KARTLAR: Dk.44 Sergen (Karacabey Belediyespor) - Dk.26 Abdulsamet (Serik Belediyespor)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.13'üncü dakikada Berk'in vuruşunda kaleci İbrahim parmaklarının ucuyla topa müdahale ederek kornere çeldi.26'ncı dakikada Sadık, Abdulsamet tarafından düşürüldü. Hakem, Abdulsamet'e direkt kırmızı kart gösterdi.28'inci dakikada İlyas kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim'in müdahalesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-0.44'üncü dakikada Karacabey Belediyespor'da Sergen, rakibine yaptığı müdahelenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.45'inci dakikada Murat'ın vuruşunda top az farkla auta çıktı.55'inci dakikada Alper'in vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına geri döndü. Dönen topu takip eden Hasan topu filelerle buluşturdu: 2-0.70'inci dakikada Atakan kullandığı serbest vuruşta topu ağları havalandırdı: 2-1.72'nci dakikada Raif'in vuruşunda kaleci Veysel'in de müdahalesiyle top direkten ceza sahasına döndü. Dönen topu takip eden Melih'in vuruşunda top kaleci Veysel'de kaldı.77'nci dakikada Atakan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde topla buluşan Raif skora denge getirdi:  2-2.83'üncü dakikada Sadık'ın ortasına Berat'ın vuruşunda kaleci İbrahim topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.Mücadele sonucunda Karacabey Belediyespor, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

- Bursa
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2
Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2

İbrahim Ergün, Ahmet Atik, Burak Emre, Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Serik Belediyespor: 2-2 - Son Dakika Spor


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