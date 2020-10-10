Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0

10.10.2020 19:23
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Uğur Erdoğan (xx), Tolga Atasoy (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx) (Dk. 64 Berk Ali), Sefa (xx) (Dk. 63 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk. 74 Ömer x), Yusuf (xx) (Dk. 87 Temel), Taşkın (xx) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Veli Karakaya  (xx), Uğur Erdoğan (xx), Tolga Atasoy (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx) (Dk. 64 Berk Ali), Sefa (xx) (Dk. 63 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk. 74 Ömer x), Yusuf (xx) (Dk. 87 Temel), Taşkın (xx) (Dk. 64 Alper), Gökhan Cingirt (xx), Onur (xx), Rasimcan (xx), Sadık (xx)TARSUS İDMAN YURDU: Barış (x) - Onur (x), Ferhat (xx), Atilla (x) (Dk. 46 Alper), Alperen (x), Suat (x) (Dk. 83 Aytaç), Mertcan (xx) (Dk. 86 Burak), Şahin (x), İbrahim (x), Sefa (x) (Dk. 86 Çağrı), Samet (x) (Dk. 86 Nurullah x)GOLLER: Dk. 18 Gökhan, Dk. 28 ve Dk. 45 Yusuf (Karacabey Belediyespor)SARI KARTLAR: Hasan Güleryüz, Rasimcan, Sefa, Yusuf (Karacabey Belediyespor) Ferhat, Alperen (Tarsus İdman Yurdu)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, kendi sahasında konuk ettiği Tarsus İdman Yurdu'nu 3-0 mağlup etti.

18'inci dakikada Gökhan'ın ceza sahası dışından vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-028'inci dakikada Gökhan'ın pasıyla kaleci Barış ile karşı karşıya kalan Yusuf, kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 2-0.37'nci dakikada İbrahim'in vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.39'uncu dakikada Sergen'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın vuruşunda kaleci Barış topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.  Kaleci Barış bu müdahalesiyle topun ağlara gitmesine izin vermedi.45'inci dakikada Sefa'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yusuf topu ağlarla buluşturdu: 3-0.79'uncu dakikada kullanılan serbest vuruşta Sefa'nın kafa vuruşu sonucunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma bu skorla sona erdi.


- Bursa
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0

Veli Karakaya, Ugur Erdogan, Karacabey, Tarsus, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0 - Son Dakika Spor


Son Dakika

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