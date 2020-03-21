Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek... - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek... - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek...

6 saat önce

Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum.

Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz: Bu başarının diğer kulüplere de örnek..., System.String[]

Ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek TFF 2'nci Lig'e yükselen Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Erdoğan Yılmaz, "Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Sonuçta herkese sadece yıldız oyuncularla şampiyon olunmadığını göstermiş olduk" dedi.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Karacabey Belediyespor, ligde en son 13'üncü haftada aldığı Altındağ Belediyespor yenilgisinin ardından oynadığı 15 mücadeleden 11 galibiyet ve 4 beraberlikle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü ve ligin bitimine 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek, TFF 2'nci Lig'e adım attı.

"BİZ ZATEN ŞAMPİYONDUK"

Şampiyonluğu değerlendiren Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, "Biz zaten şampiyonduk, Pazarspor maçının ardından da bunu resmileştirmiş olduk. Ama asla rehavete kapılmayacağız ve çıkıp kalan maçlarımızı da şampiyon bir takıma yakışır şekilde oynayacağız" dedi.

"DİSİPLİNLİ BİR ŞEKİLDE YOLUMUZA DEVAM ETTİK"

Başarılı teknik adam, ligin 21'inci haftasında oynanan Nevşehir maçının ardından puan farkının 10'a çıkmasıyla şampiyonluğun en iddialı takımı olduklarını belirterek, "Bir ligin ikinci yarısında liderle altındaki takımlar arasında puan farkı 10'a çıktıysa bunu kapatmak zaten çok zordur. Biz Nevşehir maçının ardından zaten şampiyon olma yolunda büyük bir adım atmıştık. Puan farkı açıldı diye gevşemedik ve oyun disiplininden hiçbir zaman kopmadık. Her zaman disiplinli bir şekilde yolumuza devam ettik ve başarı zaten gelmiş oldu" diye konuştu.

"BAŞARININ YALNIZCA YILDIZ OYUNCULARLA GELMEDİĞİNİ İSPATLADIK"

Elde ettikleri başarının, bir ekip başarısı olduğunun altını çizen Yılmaz, "Bazıları bizi, rakibi ezen, tek kale oynayamayan bir takım olamamakla eleştirse de, ama biz disiplinli ve mücadeleci bir futbolla istikrar yakalayarak başarıya ulaştık ve şampiyon olduk. Belki farklı skorlarla maçlar kazanamadık ama şunu herkese ispatladık ki, başarı sadece yıldız oyuncularla gelmiyormuş. Bu başarı büyük bir ekibin başarısıdır. Bu başarı, herkesin kendi sınırında kalmasının, kimsenin kimseye karışmamasının getirdiği başarıdır. Sonuçta yıldız futbolcularımız yok ama disiplinli mücadele eden oyuncularımız var. Bu başarının diğer kulüplere de örnek olmasını temenni ediyorum. Sonuçta herkese sadece yıldız oyuncularla şampiyon olunmadığını göstermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR BAŞARI"

Şampiyonluğun örnek bir başarı olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, "Şunu da belirtmek isterim ki, bu başarıda pay sahibi olan oyuncularıma, yönetimimize, teknik heyete, personele, kısacası emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şampiyonluğumuz futbolun bir mucizesi değil, doğru bir işleyişin sonucudur. Bu işleyiş de, yönetimden oyunculara kadar olan herkesin kendi sınırında kaldığı bir işleyiştir. Tekrar söylemek gerekirse, bu tüm kulüplere örnek olması gereken bir başarıdır. Şampiyonluğumuz Karacabey'e hayırlı olsun" şeklinde konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Erdoğan Yılmaz, Karacabey, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:55 Kaynak: DHA

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