Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
Son Dakika Spor Haber

Karacabey Belediyespor transfere doymuyor

40 dakika önce

Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, transfere hız kesemeden devam ediyor.

Karacabey Belediyespor transfere doymuyor, System.String[]
Spor Toto 3. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, transfere hız kesemeden devam ediyor.

Karacabey Belediyespor, Çorumspor'dan orta saha Muhammet Fettahoğlu, Sivasspor'dan stoper Mustafa Tanrıgül, Kasımpaşa'dan Mehmet Alp Karaman, Bursaspor'dan forvet oyuncuları Gökalp Kahya ve Hürrem Akkuş'u kadrosuna katarken, iç transferde ise kaleci İbrahim Niş ile sözleşme imzaladı.

İmza töreninde, Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak ve yöneticiler hazır bulundu. Muhammet Fettahoğlu, Gökalp Kahya, Hürrem Akkuş ve İbrahim Niş ile 1 yıllık, Mehmet Alp Karaman ve Mustafa Tanrıgül ile de 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, "Eksik gördüğümüz bölgelere transfer yaptık. Güçlü bir kadro oluşturuyoruz. Transferler futbolcularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" dedi. - BURSA
Mehmet Alp, Karacabey, Karaman, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
Frank Ribery'nin yeni adresi belli oldu! David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku! Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:13:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor transfere doymuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]