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Karacabey Belediyespor tüm branşlarda dolu dizgin

6 saat önce

Karacabey Belediyespor bütün branşlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla ilçe halkının göğsünü kabartmaya devam ediyor.

Karacabey Belediyespor tüm branşlarda dolu dizgin, System.String[]

Karacabey Belediyespor bütün branşlarda elde ettiği başarılı sonuçlarla ilçe halkının göğsünü kabartmaya devam ediyor.


Karacabey Belediyespor futbol takımı hafta sonu Soma Spor karşılaşmasından 1-0 galibiyetle ayrılarak, grupta liderliğini sürdürdü. Karacabey Belediyespor voleybol takımı da Acıpayam deplasmanından 3-0'lık galibiyetle çıktı. Güreş takımı ise Mersin ve İstanbul'da düzenlenen Türkiye Ön Eleme maçlarında 4 sporcusu ile dereceye girdi.


İlçe halkına büyük gurur yaşatan tüm sporcuları ve takım yöneticilerini tebrik eden Belediye Başkan Ali Özkan, ocak ayında Karacabey'de düzenlenecek satranç turnuvasının ardındansatranç takımı kuracaklarını ve bu alanda da müsabakalara katılacaklarını müjdeledi. Başkanı Ali Özkan, hafta sonu üst üste gelen galibiyet haberleri ile ilçeye büyük sevinç yaşatan sporcu ve takım yöneticilerini tebrik ederek, "Göreve geldiğimiz günden bugüne, binlerce sporcuyu lisans sahibi yaparak profesyonel müsabakalara katılmalarını sağlamıştık. ve emeklerimizin karşılığında güzel galibiyet haberleri ile sporda da ilçe olarak haklı gurur yaşıyoruz. Ocak ayında profesyonel anlamda bir satranç turnuvasını ilçemizde gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Kısmet olursa ileride, satranç üzerine belediyemizce bir takım kurarak bunda da yarışmalara katılmayı hedefliyoruz. Ailelerden bu yönde de talep verdi. Bu güzel galibiyet haberlerinin ardından bu müjdeli haberi de ilçe halkımızla paylaşmış olalım" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:22 Kaynak: İHA
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