Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 2 - 0

Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 2 - 0

1 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Mehmet Türkmen(xx), Mustafa Çevik(xx), Ozan Bekar(xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)-İsmail (xxx), Hüseyin (xxx), Gökhan(xxx), İlker(xx), Muhammed(xxx)(Dk.85 Cenk x),İlyas(xx), Cemal(xx), Adem(xx), Anıl(xx)(Dk.65 Emrah x), Mahmut(xx)(Dk.

Karacabey Belediyespor - Turgutluspor: 2 - 0, System.String[]


STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Mehmet Türkmen(xx), Mustafa Çevik(xx), Ozan Bekar(xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Muzaffer (xxx)-İsmail (xxx), Hüseyin (xxx), Gökhan(xxx), İlker(xx), Muhammed(xxx)(Dk.85 Cenk x),İlyas(xx), Cemal(xx), Adem(xx), Anıl(xx)(Dk.65 Emrah x), Mahmut(xx)(Dk.65 Batuhan xxx)

TURGUTLUSPOR: Cihan (x)-Emre(x), Kadir (x), Ertuğrul (xx),Fatih(x)(Dk.77 Mehmet x),Şeyhmus(xx), Güner(xx), Tayfun (x), Zihni(x), Necmi (x)(Dk.84 Salim x), Yusuf (x)(Dk.83Melih x)

SARI KART: Gökhan (Karacabey Belediyespor) 

GOLLER: Dk.69 - Dk.90+3 Batuhan (Karacabey Belediyespor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada İsmail'in vuruşunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada İsmail'in ortasında İlker'in vuruşu sonucu top kaleci Cihan'da kaldı.

49'uncu dakikada İlyas'ın serbest vuruşunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.

53'üncü dakikada Kadir'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Güner'in vuruşu sonucunda kaleci Muzaffer topu ceza sahasına çeldi.

55'inci dakikada Güner'in ortasında Ertuğrul müsait pozisyonda topu auta attı.

57'nci dakikada İlyas'ın serbest vuruşunda kaleci Cihan topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Muhammed Kerem'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batuhan'ın topu bekletmeden vuruşunda top filelere gitti: 1-0

82'nci dakikada Emre'nin vuruşunda top kaleci Muzaffer'de kaldı.

90+3'üncü dakikada İlker'in pasıyla topla ceza sahasında buluşan Batuhan topu ağlara gönderdi: 2-0

Karşılaşma sonucunda, Karacabey Belediyespor, Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:43 Kaynak: DHA

Spor
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