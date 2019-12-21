Karacabey Belediyespor'un forma göğüs sponsoru BELKAR oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor'un forma göğüs sponsoru BELKAR oldu - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor'un forma göğüs sponsoru BELKAR oldu

6 saat önce

Karacabey Belediyespor, Karacabey Belediyesi ile forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Karacabey Belediyespor'un forma göğüs sponsoru BELKAR oldu, System.String[]

Karacabey Belediye spor, Karacabey Belediyesi ile forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı. Mavi-siyahlıların bu sezon forma göğüs sponsoru BELKAR oldu.


Karacabey Belediyesi'nde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, BELKAR Müdürü Nurullah İlhan ve Belediyespor yöneticileri katıldı. Karacabey Belediyespor'a katkı sağlamak için bir araya geldiklerini belirten Ali Özkan, "Karacabey Belediyespor'umuz herkesin bildiği gibi Karacabey'imizin medar-ı iftarı. Bursa'da faaliyet gösteren 3 tane profesyonel futbol kulübünden bir tanesi. Diğerleri de hepimizin bildiği gibi göz bebeğimiz Bursaspor ve İnegölspor. Karacabey Belediyespor 2014 yılında 2. amatör kümede başarı göstererek, kademe kademe 3'ncü Lige kadar geldi. Bu yıl da yöneticilerimizin desteği ve Karacabey halkının teveccühü ile 2. Lige çıkma hedefini kendine yol haritası olarak belirledi. Karacabey Belediyespor'umuz sezonun ilk yarısını 5 puan farkla lider olarak kapatmış bulunuyor. Biz de 2. Lig yolunda bir katkı sağlamak adına Karacabey Belediye'mizin şirketi BELKAR Limited Şirketi olarak forma sponsoru olmak istedik. Bir mutabakat metni hazırlandı ve bu anlaşmanın imza törenindeyiz. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Karacabey Belediyespor'a şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki maçlarda da başarılar diliyorum. Ayrıca, geçmiş dönemde Karacabey Belediyespor'umuz da kulüp başkanlığı yapan Uğur Koçak'a, geçmiş dönemde kulübümüzde yöneticilik yapanlara, bize destek veren iş adamlarına ve her zaman yanımızda olan Karacabey halkına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.


Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, "2014 yılında Karacabey'de başlattığımız olduğumuz spor hamlesi 2019 yılında meyvelerini tam olarak veriyor. 2014 yılında amatör kümeden başlattığımız mücadele şu anda 3. Ligde sürüyor. Şu anda lider durumdayız. Sonumuz inşallah 2. Lig olur. Karacabey Belediyesi'ne ve Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a her zaman yanımızda olduğu için ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Elimizden tutan herkese de teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Ali Özkan, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:53 Kaynak: İHA
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