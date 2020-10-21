Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika

Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1

21.10.2020 18:20
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1, System.String[]

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (x), Serkan Gülçer (x), İbrahim Ethem Potuk (x)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (x) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (x), Sergen (x), Gökhan (x) (Dk. 60 Ömer x), Yusuf (x) (Dk. 60 Berk Ali), İlyas (x), Alper (x) (Dk.

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses (x), Serkan Gülçer (x), İbrahim Ethem Potuk (x)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (x) - Hasan Güleryüz (x), Sefa (x), Sergen (x), Gökhan (x) (Dk. 60 Ömer x), Yusuf (x) (Dk. 60 Berk Ali), İlyas (x), Alper (x) (Dk. 87 Abdullah), Gökhan (xx), Onur (x), Rasimcan (x) (Dk. 34 Temel)VANSPOR FUTBOL KULÜBÜ: Bekir (xx) - Abdülkadir (xx) (Dk. 60 Oktay), Sedat (xx) (Dk. 86 İsmail), Yaser (xx) (Dk. 60 Utku), Üzeyir (xx), Sefa Küpeli (xx), Rüştü (xx), Burhan (xx) (Dk. 78 Sedat Komi), Zafer (xx) (Dk. 78 Yiğit), Barış (xx), Yakup (xx)GOL: Dk. 48 Sedat (Vanspor Futbol Kulübü)SARI KARTLAR: Sefa, Abdullah (Karacabey Belediyespor) Rüştü (Vanspor Futbol Kulübü)

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup karşılaşmasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Vanspor Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.

12'nci dakikada Sefa'nın ortasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf'un vuruşunda top az farkla auta çıktı.42'nci dakikada Abdülkadir'in vuruşunda kaleci Hasan topa müdahale ederek ceza sahasına çeldi.48'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Sedat, topu filelere gönderdi: 0-153'üncü dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde topla buluşan Yusuf'un vuruşunda top direğe çarparak ceza sahasına geri döndü.54'üncü dakikada ev sahibi ekipten Gökhan skora dengeyi getirdi, ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.90'ıncı dakikada Berk Ali'nin ortasında Onur'un kafa vuruşu sonucunda top kaleci Bekir'de kaldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Van Futbol Kulübü deplasmanda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


- Bursa
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1
Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1

İbrahim Ethem, Karacabey, Serkan, Futbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor – Vanspor Futbol Kulübü: 0-1 - Son Dakika Spor

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