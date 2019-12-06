Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı

6 saat önce

Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı galibiyete odaklandı, System.String[]

Üç haftadır karşılaşmalardan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta evinde Akhisar Gücü ile karşılaşacak.


Karacabey Atatürk Spor Salonu'nda 8 Aralık Pazar günü saat 15.00'te gerçekleşecek karşılaşmaya destek veren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Voleybol takımımız üst üste elde ettiği galibiyetlerle iddiasını güçlendiriyor. Karacabey adına güzel bir başarı elde ediyoruz. Tüm Karacabeylileri maçlarda bizleri desteklemeye bekliyoruz" dedi.


Sporun her alanına önem verdiklerine dikkat çeken Özkan, takımların aldıkları sonuçlarla gurur duyduklarına dikkat çekti. - BURSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:29 Kaynak: İHA
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