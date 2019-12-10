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Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda

6 saat önce

Voleybol 2. Liginde zirve mücadelesi veren Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor.

Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı şampiyonluk yolunda, System.String[]

Voleybol 2. Liginde zirve mücadelesi veren Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, şampiyonluk yolunda dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor.


Hafta sonu, evinde oynadığı Akhisar Gücü Spor karşılaşmasından 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılan filenin efeleri, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Belediyespor, 4 haftadır galibiyet zincirini bozmadı. Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakada, Belediye Başkanı Ali Özkan da takıma destek verdi.


Şehrimizin gururu


Maç sonrası sporcuları tek tek tebrik ederek kutlayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Şampiyonluk yolunda başarılı bir performans sergileyen voleybolcularımız şehrimizin gururu oldu. Sahadan 3-0 galibiyetle ayrılan voleybol takımı sporcularımızı ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Karacabey, sporda başarılarıyla adından söz ettirmeye devam edecek" şeklinde konuştu.


Her maç final niteliğinde


Takım Antrenörü Mustafa Cengiz de yaptığı açıklamada "Akhisar Gücü Spor takımına oyun kurdurtmayarak, 3-0'lık galibiyet alan sporcularımızı kutluyorum. Artık kritik bir viraja girdik. Oynayacağımız maçların tanımı artık final niteliğinde. Hedefimiz, bundan sonraki karşılaşmalardan da galip ayrılarak İzmir'de oynanacak play-offların ardından üst lige adımızı yazdırmak" diye konuştu.


Öte yandan, 4 haftadır salondan galibiyetle çıkan Karacabey Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 29 Aralık'ta evinde ağırlayacağı Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşması için de çalışmalarına başladı. - BURSA

Karacabey, voleybol, Akhisar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:24 Kaynak: İHA
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