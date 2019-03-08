Son Dakika Haberleri: Karacabey Belediyespor, Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyoruz

Karacabey Belediyespor, Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyoruz

6 dakika önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Payasspor maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Karacabey Belediyespor, Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyoruz, System.String[]
TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Payasspor maçını kazanarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Payasspor maçıyla ilgili açıklamada bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, "Payasspor bireysel olarak iyi futbolculara sahip. Stresli bir maç olacak. Bizi zor bir maç bekliyor. Biz bir yerlere varacaksak bu zorlukların altından kalkmalıyız. Futbolcularımızla da bunu hep konuşuyoruz. Oyuncularımız da bunun farkında. Payasspor maçından güzel bir sonuçla dönmek istiyoruz. İki takımı da kolay bir maç beklemiyor. Maça daha iyi motive olanın maçı daha çok isteyen takımın bir adım önde olacağına inanıyorum. 3 puan aldığımızda her şey daha güzel olacak. Ligde 9 maçtır yenilmiyoruz. Yakaladığımız bu havayı ve seriyi sürdürmek için elimizden gelen bütün çabayı sahaya yansıtacağız" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:19 Kaynak: İHA

Spor
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