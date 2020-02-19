Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0 - Son Dakika Spor

Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0

7 saat önce

STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Berkin Kara (xx), Ali Kılıç (xx), Alp Osman Karaosmanoğulları (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Ömer (xxx), Sefa (xxx) (Dk.61 Said x), İlyas (xxx) (Dk.82 Yasin x), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.

Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0, System.String[]

STAT: M. Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Berkin Kara (xx), Ali Kılıç (xx), Alp Osman Karaosmanoğulları (xx)

KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan (xxx)- Hasan Güleryüz (xx), Sergen (xxx), Ömer (xxx), Sefa (xxx) (Dk.61 Said x), İlyas (xxx) (Dk.82 Yasin x), Muhammet (xxx), Gökhan (xxx) (Dk.87 Ahmet ?), Onur (xxx), Rasimcan (xxx), Sadık (xxx)

YEŞİLYURT BELEDİYESPOR: Emrah (x)- Mustafa (x) (Dk.74 Muhammed x), Vedat (xx), Ali (xx), Savaş (x) (Dk.57 Barış x), Erhan (x), İbrahim (xx), İsmail (xx), Emre (x), Emrah (x) (Dk.89 Sıddık ?), Selim (x)

GOL: Dk.30 Rasimcan (Karacabey Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ahmet (Karacabey Belediyespor) - Selim, Mustafa, Emrah, İbrahim (Yeşilyurt Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, sahasında Yeşilyurt Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Aldığı galibiyet sonrasında liderliğini devam ettiren Karacabey Belediyespor puanını 54'e yükseltirken, Yeşilyurt Belediyespor ise 21 puanda kaldı.

30'uncu dakikada Karacabey Belediyespor öne geçti. İlyas'ın kullandığı korner vuruşunda, Onur'un kafayla müdahalesi sonucu önünde kalan topa dokunan Rasimcan topu filelere gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Mustafa'nın vuruşunda top kaleci Hasan'da kaldı.

43'üncü dakikada Hasan'ın ortasında Ömer'in kafa vuruşunda kaleci Emrah topa müdahale ederek topu çeldi.

İlk yarı 1-0 tamamlandı.

55'inci dakikada Hasan'ın ortasında Sefa'nın vuruşunda top az farkla auta çıktı.

75'inci dakikada Said'in ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta çıktı.

Karşılaşma, 1-0 Karacabey Belediyespor'un üstünlüğüyle sona erdi.


- Bursa
Ali Kılıç, Yeşilyurt, Karacabey, Emrah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Los Angeles Galaxy, Messi için sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlanıyor
Rakibi tarafından cinsel organı ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek

Son Dakika Haberleri
23:21 2012'de hayatını kaybeden Whitney Houston'un hologramı, konser turnesine çıkıyor
22:54 Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu'nun 8 yıllık ilişkisi sona erdi
22:17 Ünlü oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada kendisine laf atan takipçisine yanıt verdi
22:02 Mahkeme, ünlü oyuncu Berk Oktay'ın boşandığı eşi Merve Şarapçıoğlu'nun tazminat ve nafaka talebini reddetti
21:13 Oğulcan Engin ve ünlü oyuncu Ezgi Eyüboğlu'nun aşkı film galasında belgelendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 23:42:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey Belediyespor – Yeşilyurt Belediyespor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]