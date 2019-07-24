Son Dakika Haberleri: Karacabey boğazında hortum paniği
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Karacabey boğazında hortum paniği

37 dakika önce

Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.

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Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.

Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu. - BURSA
Karacabey, Kurşunlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
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