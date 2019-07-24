Karacabey boğazında hortum paniği
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Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Karacabey Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:30 Kaynak: İHA
boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu
açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu. - BURSA
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