Karacabey boğazında hortum paniği
1 saat önce
Karacabey boğazında hortum paniğiBURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Karacabey Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:11 Kaynak: İHA
boğazında hortum paniği
BURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu
açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu.
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