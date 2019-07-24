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Karacabey boğazında hortum paniği

1 saat önce

Karacabey boğazında hortum paniğiBURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.

Karacabey boğazında hortum paniği
BURSA - Karacabey boğazında öğle saatlerinde meydana gelen hortum paniğe yol açtı.
Öğle saatlerine doğru Karacabey boğazının Kurşunlu açıklarında hortum çıktı. Cep telefonu ile saniye saniye görüntülenen hortum paniğe sebep oldu. Yaklaşık 150 metre açıklıkta meydana gelen hortum bir müddet sonra kayboldu. Ardından ilçede ara ara sağanak yağış etkili oldu.
Karacabey boğazında hortum paniği
Karacabey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 07:11 Kaynak: İHA
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