Son Dakika Haberleri: Karacabey bostanlarında hasat zamanı
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Karacabey bostanlarında hasat zamanı

9 dakika önce

Karacabey ilçesinde, karpuz hasadı başladı.

Karacabey ilçesinde, karpuz hasadı başladı.
Karacabey'de sezonun ilk karpuz hasadı, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın da katılımıyla bir çiftçinin bostanında yapıldı.
Çiftçiler bostandan yapılan ilk hasat karpuzları, vatandaşlara ikram edilmek üzere kamyonete yükledi.
Belediye Başkanı Özkan, hasat töreninde yaptığı konuşmada, ilçenin tarımsal değerlerinden bir tanesinin de karpuz olduğunu söyledi.
Karacabey karpuzunun ülke genelinde ilgi gördüğünü belirten Özkan, şöyle konuştu: "Karpuz'da iddialı bir ilçeyiz. Bütün vatandaşlarımızdan Karacabey karpuzuna ilgi göstermelerini bekliyoruz. Çünkü şu anda Türkiye'de üretilen en kaliteli karpuz Karacabey'de yetişmektedir. Bu sektörde faaliyet gösterenler bunu bilmektedir. Bunu tüketicilerimize de ifade etmek istiyoruz. Vatandaşlarımızı insan sağılığına zararlı olan gazlı içeceklerden korumak için de karpuz önemli."
Karacabey bostanlarında hasat zamanı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:26 Kaynak: AA
Ali Özkan, Karacabey, Güncel
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