Karacabey Çamlık Mahallesine yeni cami

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, hayırseverler tarafından Çamlık Mahallesine yapılacak olan cami inşaatını ziyaret etti. Karacabey Belediyesi'nin yer ve hafriyat konusunda destek verdiği, 2 katlı olması planlanan ve Hz. Hamza adını alacak olan camiye destek olmak isteyenler için dernek de kuruldu.

Özkan önceki gün yaptığı incelemede, hayırseverler ile bir araya gelerek proje üzerine istişarelerde bulundu. Karacabey Belediyesi olarak, hafriyat ve yer konusunda camiye destek olduklarını da belirten Özkan, hayırseverlere ve destek olacak vatandaşlara da teşekkür etti.

Dernek kurucularından Ali Altunç, desteklerinden dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'a teşekkür ederken, Hz Hamza Camii yapımı için kurulan dernek ile yardım kampanyası da başlattıklarını ifade etti.

Turunç, caminin 2 katlı olarak 250 m2'lik bir ibadet alanına sahip olacağını da sözlerine ekledi.