Karacabey'de 23 Nisan coşkusu bir başka - Son Dakika

Karacabey'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir organizasyona imza atıldı.

Karacabey Belediyesi tarafından Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde mini bir konser düzenlendi. İlçe çocuklarının birlikte sahne aldıkları konserin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlanırken, bir şarkıda Belediye Başkanı Ali Özkan da çocuklarla birlikte sahneye çıktı.

Konser, 23 Nisan 2021 saat 09.00 itibariyle Karacabey Belediyesi'ne ait Facebook ve Youtube hesaplarından izlenebilecek.

Özkan'dan 23 Nisan mesajı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada ise "23 Nisan 1920 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal kurtuluş mücadelemizin en önemli nişanesi ve tam bağımsız Türkiye'nin kuruluşunu simgeleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ortak bir coşkuyla kutluyoruz. Tüm dünya çocuklarına armağan edilen ilk ve tek çocuk bayramında dileğimiz; sevginin, umudun ve kardeşliğin yeryüzündeki en saf temsilcileri olarak, bizlere yaşam heyecanı veren çocuklarımızın kalplerindeki sevgi ve umut çiçeklerinin hiçbir zaman solmamasıdır. Bu vesileyle, milletimizin en değerli varlığı, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca milletimize sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyorum" ifadelerine yer verdi.