Son Dakika Haberleri: Karacabey'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

Karacabey'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

1 saat önce

Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.

Karacabey'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2), System.String[]
Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, sabah 7.20'de Karacabey ilçesi Bayramdere'nin 4.11 km açıklarında, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Karacabey'in yanı sıra Bursa, Balıkesir hatta İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 23 dakika sonra aynı mevkide 1.8 büyüklüğünde artı deprem daha meydana geldi. Depremin merkezüssü Karacabey'de herhangi bir maddi zarar ya da can kaybı yaşanmadı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:26 Kaynak: DHA

Marmara, Bursa, Karacabey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marmara'da 4,1 Büyüklüğünde Meydana Gelen Deprem, İstanbul'da da Hissedildi "Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti

Bursa 3 Yaşındaki Çocuğunu, Cebine Not Bırakıp Terk Etti İnterpol Tarafından Aranırken Bursa'da Yakalanan Kadınlardan Şok İfade
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 12:00:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]