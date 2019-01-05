Karacabey'de 3.9 Büyüklüğünde Deprem (2)

Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi.

Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere açıklarında olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Marmara'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem, sabah 7.20'de Karacabey ilçesi Bayramdere'nin 4.11 km açıklarında, yerin 6 kilometre derinliğinde meydana geldi. Karacabey'in yanı sıra Bursa, Balıkesir hatta İstanbul'da hissedilen deprem paniğe neden oldu. 3.9 büyüklüğündeki depremin ardından 23 dakika sonra aynı mevkide 1.8 büyüklüğünde artı deprem daha meydana geldi. Depremin merkezüssü Karacabey'de herhangi bir maddi zarar ya da can kaybı yaşanmadı. - Bursa

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