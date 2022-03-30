Karacabey'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede meydana gelen evden, iş yerinden, açıktan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.
Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.Y. (25), M.Ö. (24) ve S.Ç. (17) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. (14), G.S. (15) ve M.K. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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