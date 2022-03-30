Karacabey'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son günlerde ilçede meydana gelen evden, iş yerinden, açıktan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.Y. (25), M.Ö. (24) ve S.Ç. (17) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, S.Y. (14), G.S. (15) ve M.K. (36) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.