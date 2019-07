Karacabey'de "Açık Kapı Günleri" başlıyor

"İnsan odaklı" anlayışla hareket eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan , yeni bir proje başlattı.Vatandaşlara daha sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla başlatılan"Açık Kapı Günleri" projesi çerçevesinde ilçe halkıyla görüşecek olan Özkan, vatandaşların görüş ve şikayetlerini dinleyecek. Başkan Özkan ile yüz yüze gerçekleşecek Açık Kapı Günleri buluşmaları, her cuma günü saat 15.00'de belediye başkanlık makamında yapılacak.Göreve geldikleri günden bu yana her fırsatta vatandaşların yanında olmaya gayret gösterdiklerine vurgu yapan Başkan Ali Özkan, ilçenin her yönüyle gelişimi adına yoğun gayret gösterdiklerini ifade ederek, bu noktada ortak aklın öneminin de altını çizdi. Karacabey'in ortak menfaatleri doğrultusunda çalışmalara tüm hızıyla devam edeceklerini belirten Özkan, her cuma günü gerçekleşecek buluşmalara vatandaşları davet ederek, hep birlikte Karacabey için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. - BURSA