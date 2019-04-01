Son Dakika Haberleri: Karacabey'de AK Parti'li Özkan Kazandı

Karacabey'de AK Parti'li Özkan Kazandı

1 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.

Karacabey'de AK Parti'li Özkan Kazandı, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan kazanarak yeniden belediye başkanı oldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde belediye başkanlığını Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ali Özkan  yeniden kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Özkan 10 bin 109 oy aldı.  İYİ Parti adayı Ayhan Tayfur ise 8 bin 491 oyla Ali Özkan'ın gerisinde kaldı.

ALİ ÖZKAN KİMDİR ?

Karacabey'de 1967 yılında dünyaya gelen Ali Özkan; ilk, orta ve lise öğrenimini Karacabey'de tamamladı.   İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özkan, üniversite yıllarından itibaren ülke ve toplum sorunları ile yakından ilgilenirken; siyasi ve sosyal yönden birçok çalışmanın içerisinde sorumluluk üstlendi.  Evli ve 2 kız çocuk babası olan Ali Özkan, İngilizce bilmektedir.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:19 Kaynak: DHA

Bursa, Ali Özkan, AK Parti, Karacabey, Politika
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