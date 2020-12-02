Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz - Son Dakika

Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz

02.12.2020 12:59
Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz, System.String[]

BUSKİ marifetiyle Karacabey'de 226 kilometrelik içme suyu hattı yapılıyo. Belediye Başkanı Ali Özkan BUSKİ yetkilileriyle bir araya gelerek, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

BUSKİ marifetiyle Karacabey'de 226 kilometrelik içme suyu hattı yapılıyo. Belediye Başkanı Ali Özkan BUSKİ yetkilileriyle bir araya gelerek, çalışmalarda gelinen son durumu değerlendirdi.

Karacabey'in uzun yıllardır en önemli ihtiyaçlarından biri olan altyapı konusuna kalıcı çözüm sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. BUSKİ marifetiyle Karacabey'de 226 kilometrelik içme suyu hattını barındıran dev altyapı yatırımı kapsamında çalışmalar sürerken; içme suyu ve iletim hatlarının sil baştan değiştirilmesini, kayıp-kaçak oranının azaltılmasını ve su kalitesinin artırılmasını hedefleyen çalışmalar tamamlandığında Karacabey, son derece sağlıklı içme suyu, kanalizasyon sistemi, yağmur suyu sistemi ve arıtma tesislerine kavuşacak.

BUSKİ Karacabey Şube Müdürü Hakan Kaya, İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun ve Altınbaş İnşaat Genel Müdürü Murat Altınbaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret ederek, ilçede devam eden altyapı yatırımları ile ilgili istişarelerle bulundu.

Gerçekleşen görüşmede, bütün şehir merkezinin içme suyu şebekesi yenileme çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle'de şebeke hatlarının tamamlandığı ve Gazi Mahallesi'nde su şebekesinin yenilenmesine devam edildiği ifade edilirken, bu çalışmalarda 10 km hattın tamamlandığı ve mesken bağlantılar ile birlikte aynı anda su şebeke yenileme çalışmalarının da ara vermeden süreceği kaydedildi.

Kırsal mahallelerin yaz aylarında yaşadığı su sıkıntısı çözülüyor

Gerçekleşen görüşmede; kent merkezinde devam eden çalışmaların yanında, kırsal mahallelerde de kesintisiz su temini için gerçekleştirilen su depoları ve hat çalışmalarının devam ettiği ifade edilirken, bu kapsamda İkizce - Uluabat arası 12 kırsal mahalleye hizmet verecek İkizce - Subaşı - Karakoca merkez depolarının inşaatlarında sona yaklaşıldığı ve akabinde Canbaz su deposunun imalatına başlanılacağı, bu depolarla birlikte mahalleler ve depolar arası su iletim hatlarının yenilenmesine de devam edildiği bilgisi verildi.

Bu çalışmalar kapsamında yaklaşık 70 km'lik bir kısım tamamlanarak Karakoca - Subaşı mahalleleri arasında 7 km'lik hattın çalışmasının devam ettiği vurgulanırken, akabinde sistemin işletmeye alınacağı ve bu sayede yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan kırsal mahallelere kesintisiz su imkanı sunulacağı belirtildi.

Son derece verimli geçen görüşmede Başkan Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak bu yılı 'alt yapı yılı' olarak ilan etmiştik. BUSKİ marifetiyle Karacabey'imizde süren alt yapı yatırımı, kentimizin uzun yıllardır beklediği bir yatırımdı. Karacabey'in hem alt yapı hem de üstyapı açısından daha sağlıklı ve modern hale gelmesi için çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Kentimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlama hedefindeyiz. Çalışmalar tamamlandığında inşallah Karacabey'de artık alt yapı meselesi kökten çözüm kavuşacak. Bu anlamda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a destekleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi. - BURSA

Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz

Hakan Kaya, Ali Özkan, İçme Suyu, Karacabey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı
Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında Son Dakika! Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında "Aşı" gündemiyle toplanıyor         
12:28
CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı CHP'den asgari ücret zammı önerisi: En az 3 bin 100 lira olmalı         
11:49
İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık İndirimli elektrik için son gün 5 Aralık         
11:40
Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti Türk bilim insanları keçi sütünün içindeki bir maddenin koronavirüse karşı etkili olduğunu tespit etti         
11:21
Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş Yürek yakan detay! Koronadan ölmeden 2 saat önce eşinden helallik istemiş         
10:52
Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada Otomobil içerisindeki kadının yüzüne tekme attı! Dehşet anları kamerada         
10:20
Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti Oyuncu Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti         
10:09
Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı Son Dakika! İngiltere, Pfizer-Biontech ortak çalışmasıyla yapılan koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
10:05
Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar Kamunun ardından özel sektörde ilk mesai hamlesi bankalardan geldi: 10.00-16.00 arası çalışacaklar         
09:47
Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı Oyuncu Demet Özdemir'in mini etekli pozlarına beğeni yağdı         
09:45
Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok Mersin, Trabzon, Samsun ve Zonguldak'ta durum korkutucu boyuta ulaştı! Hastanelerde yer yok         
09:41
İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı İş görüşmesinde şaşırtan manzara! 1052 kişi çağrıldı, 9 kişi katıldı         
09:29
Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi Eski sevgilisinden hamile kalan genç kız, bebeği yeni sevgilisinin üzerine kaydettirdi         
09:26
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 190 ile zirveyi gördü         
09:16
Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum Korona servisi hemşiresi: Her gün 'Virüs kaptım mı?' sorusunu soruyorum         
09:13
Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı Yeni pozlarını paylaşan Hadise'ye beğeni üstüne beğeni yağdı         
20:25
Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı Yasak aşkın ortaya çıkmaması için ölen sevgilisini giydirip kapı önüne bıraktı         
15:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2020 13:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'de alt yapı yatırımları tam gaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei