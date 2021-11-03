Karacabey'de altyapı çalışmaları masaya yatırıldı - Son Dakika

Gerçekleşen görüşmede, devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.

BUSKİ İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun, Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner, Firma Yetkilisi Murat Altınbaş, İçme Suyu Kontrolörü Uğur Bulmuş, İnşaat Yüksek Mühendisi Fatih Keskinoğlu ile çalışma odasında bir araya gelen Başkan Ali Özkan, imalatı devam eden 800'lük taşıyıcı hat ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.

İçme suyu hattı komple yenileniyor

Başkan Ali Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "BUSKİ Karacabey ekipleri tarafından içme suyu deposuna 800'lük hattın imalatı gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında, Karacabey'in içme suyunu sağlayan taşıyıcı hat komple yenilenmiş olacak. Aynı zamanda, kasım ayı içerisinde bitirilmesi ile %60 oranında altyapı çalışmaları da tamamlanmış olacak. Bu anlamda desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Asfaltlama çalışmalarının da yoğun bir gayretle tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Özkan, 3 farklı asfalt ekibinin Karacabey'de 3 ayrı mahallede çalışma yürüttüğünü ve havalar el verdiği müddetçe de çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.