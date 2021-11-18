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Karacabey'de Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde - Son Dakika

Karacabey'de Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

18.11.2021 17:10
Karacabey'de Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ilçede sosyal alanda yaptığı örnek çalışmalar ve vatandaşlara sağladığı imkânlarla takdir topluyor.

Karacabey Belediyesi tarafından faaliyet gösteren Aşevi, her gün ortalama 900 kişilik sunduğu sıcak yemek hizmeti ile merkez ile kırsaldaki yardıma muhtaç, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilere yemek imkânı sağlıyor.

Son iki yıldır tüm dünyada etkisi süren pandemi sürecinde karantinaya alınan vatandaşların gıda konusunda sıkıntı yaşamamaları için de çaba gösteren Aşevi, talep eden tüm vatandaşlara sıcak yemek servisinde bulunuyor.

Tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında…

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aşevimiz, açılışından bu yana hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren korona virüsün olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla Aşevimiz, bu anlamda önemli bir hizmet vermekte. Bilindiği üzere merkez ve kırsalda yardıma muhtaç ne kadar vatandaşımız varsa; dar gelirli, hasta veya yaşlı, evlerine kadar servis yapıyoruz. Gelebilen vatandaşlarımızın da aşevinden sıcak yemeklerini almalarını sağlıyoruz. Korona virüs dolayısıyla özellikle karantinaya alınan vatandaşlarımız için de uygulamamız geçerli. Karantina sürecinde olup talepte bulunan tüm vatandaşlarımıza, gelir durumuna bakmaksızın yemek servisimiz oluyor. Hatta bu vatandaşlarımızın dışarıda görmeleri gereken alışveriş ve benzeri önemli işleri varsa, Sosyal Yardım İşleri ekiplerimiz yardımcı olup bizzat ilgileniyor" dedi.

Başkan Özkan, aşevinde günlük ortalama 900 kişilik yemek dağıttıklarını ve bunların içinde ortalama 20 kişinin de karantina sürecindeki vatandaşların olduğunu sözlerine ekledi.

Karacabey'de Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde

Karacabey Belediyesi, Koronavirüs, Karantina, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'de Aşevi, ihtiyaç sahiplerinin ve karantinadaki kişilerin hizmetinde - Son Dakika


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