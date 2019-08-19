Son Dakika Haberleri: Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam
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Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam

59 dakika önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile Karakoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam, System.String[]

'Modern belediyecilik' anlayışıyla sürdürülebilir gelişimi esas alan Karacabey Belediyesi, ilçe genelindeki çalışmalarına kararlı adımlarla devam ediyor. Bu doğrultuda Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile önceki gün Karakoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Karakoca Mahallesi'nde 6 iç yol ve anayol üzerinde toplam 6 kilometrelik bir çalışmanın tamamlandığını belirten Özkan, "Bunun yanında Okçular, Şahmelek, Muratlı ve Gölkıyı mahallelerimizde de zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor. Bu anlamda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ederiz'' dedi.

Modern bir görünüm

Karacebey'i modern bir görünüme kavuşturmak adına projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Özkan, gerek alt yapı çalışmaları gerek doğal şartlar nedeniyle bozulan yollarda düzenlemeler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Ali Özkan, Karacabey, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:14 Kaynak: Bültenler
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