Son Dakika Haberleri: Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam
Son Dakika Güncel Haber

Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karakoca Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam, System.String[]
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karakoca Mahallesi'nde asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile önceki gün Karakoca Mahallesi'nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma hakkında açıklamalarda bulunan Özkan, kırsal mahallelerde Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Karakoca Mahallesi'nde 6 iç yol ve anayol üzerinde toplam 6 kilometrelik bir çalışmanın tamamlandığını belirten Özkan, "Bunun yanında Okçular, Şahmelek, Muratlı ve Gölkıyı mahallelerimizde de zemin iyileştirme ve asfalt çalışmaları sürüyor. Bu anlamda desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ederiz" dedi.

Karacebey'i modern bir görünüme kavuşturmak için projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Özkan,gerek alt yapı çalışmaları, gerek tabii şartlar sebebiyle bozulan yollarda düzenlemeler yapmayı sürdüreceklerini kaydetti. - BURSA
Ali Özkan, Karacabey, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor
Astsubay damat katliamında yaralanan kayınvalide, 41 günlük yaşam mücadelesini kaybetti İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı AK Partili 2 milletvekili, İzmir-Manisa yolunda kaza geçirdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 18:18:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'de asfalt çalışmalarına devam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]