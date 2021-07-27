Karacabey'de 'Ata sporu' okçuluğa yatırım - Son Dakika

'Sportif kent' hedefi doğrultusunda, spora ve sporcuya desteğin tüm hızıyla sürdüğü Karacabey'de, bu alanda bir yatırım daha hayata geçti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Karacabey Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş ile protokolün geniş katılımıyla, Ulubatlı Hasan Okçuluk Kulübü Eğitim ve Atış Alanının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta, Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın ve Türkiye Okçuluk Federasyonu İl Tertip Kurulu Üyesi Ersen Birgül ile Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü sporcuları da yer aldı.

Sportif faaliyetler katlanarak devam edecek

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Ali Özkan, "Çocuklarımızın, gençlerimizin, kötü alışkanları bir tarafa bırakarak sportif faaliyetlerde bulunmaları bizleri mutlu ediyor. Okçuluk alanındaki çalışmalarımız da hocalarımızın nezaretinde, Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü çatısı altında sürüyor. Bu tesisi de aylar önce hizmete açtık aslında ama bizler, yaptığımız işlerin açılışına yetişemiyoruz. Temel atma törenlerine yetişemiyoruz. Fırsat buldukça birbiri ile örtüşen günlerde bu açılışları böyle yapıyoruz. Bugün de bu güzel açılışta, protokolümüz ve okçularımızın aileleriyle birlikteyiz. Ata sporumuz okçuluk. Çocuklarımızın buna teveccüh göstermesi bizleri mutlu ediyor. Tüm sporcularımıza, ailelerine ve hocalarına teşekkür ediyorum. Farklı branşların açılmasıyla, tesisleşmeyle, sportif faaliyetlerimiz katlanarak devam edecek. Bu park alanı içerisinde tenis, basketbol, voleybol, futbol ve okçuluk ile alakalı çalışmalarımız var. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Tüm gençlerimize okçuluğu tavsiye ediyoruz

Törende konuşan Bursa Geleneksel Okçuluk Kulübü Başkanı Ertan Taşkın, "Bugün, okçular için hem gururlandırıcı hem de ümit vaat eden bir gelişme yaşanıyor. Kardeş okçuluk kulübümüz Karacabey Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü antrenörleri, belediye başkanımız ve protokol üyeleri ile coşkulu bir açılış yapıldı. Okçuluk faaliyetini icra eden tüm arkadaşlarımız adına kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin okçuluk sporundan faydalanmalarını, bu güzel tesis içerisinde çalışmalara başlamalarını ve ilerletmelerini tavsiye ediyorum. Bu sporun faydalarını gördükçe onlar da akranlarına yayacaktır. Bu muazzam tesisi gördüklerinde, bence onlar da çok heyecanlanacaktır. Tüm gençlerimize okçuluğu gönülden tavsiye ediyoruz. Tekrardan hayırlı olsun" dedi.

100'den fazla çocuk okçulukla tanıştı

Karacabey Belediyesi Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü eğitmenlerinden Mehmet Kemal Baltacı ise yaptığı açıklamada, "2017 yılından beri Karacabey Belediyesi ile geleneksel okçuluk faaliyetleri düzenliyoruz. 2019 yılından beri de bulunduğumuz tesiste, çocuklarımızı geleneksel Türk okçuluğu ile tanıştırıyoruz. Amacımız, çocuklarımızı bu kültür ile sentezlemek. Bu zamana dek 100'den fazla çocuğumuzu okçulukla tanıştırdık. Ailelerden çocuklarını buraya göndermelerini ve bu spora ilgi duymaları için çocuklarını teşvik etmelerini talep ediyoruz" dedi.

Ok atışı deneyimi yaşadılar

Açılış sonrası, kulüp eğitmenlerinden Mehmet Özgenlik ile Mehmet Kemal Baltacı tesis hakkında protokol üyelerine bilgi verirken, hep birlikte atış alanında sporcuların atış eğitimlerini izlediler. Ayrıca protokol üyeleri de ok atışını deneyimlemeyi ihmal etmedi.