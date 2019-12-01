Karacabey'de bakıma muhtaç kişilere destekler hız kesmeyecek

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, belediye ekipleri aracılığı ile ilçede bakıma muhtaç olan tüm vatandaşlara ulaşmaya devam edeceklerini belirterek, Karacabey'de engellere yer olmadığının altını çizdi.



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Karacabey temsilcisi Zeynep Rona ve Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem'i makamında ağırladı. Gerçekleşen ziyarette, EVSAD temsilcisi Rona, belediyenin sağladığı imkanlara dikkat çekerek şöyle konuştu;



"Derneğimizin ilçede bakıma muhtaç hasta ve yaşlılara ulaşmasında ve onlara yardımcı olunması noktasında, ilçe sağlık müdürlüğü ve Karacabey Belediyesi ile birlikte hareket ediyor. Bu anlamda, desteklerinden ötürü başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu destekler sayesinde, birlikte daha çok kişiye ulaşıyor ve dokunuyoruz" dedi.



Birlikteliğin önemine vurgu yapan Karacabey İlçe Sağlık Müdürü Volkan Çiğdem ise, "Belediye ile geçen yıl ilçe merkezi ve kırsal mahallelerinin tamamında gerçekleştirdiğimiz veri çalışması sayesinde, pek çok bakıma ihtiyacı olan hastaya ulaştık. Ne yazık ki genel sorun, devletimizin onlar için sağladığı imkanları kişilerin bilmiyor olmasıydı. Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sadece tespit ile kalmayıp, bu bakıma muhtaç kimselerin gerekli yardımları alabilmesi için başvurular noktasında da yardımcı olmuştu. Bizler bu sayede kayıtlı hale getirdiğimiz hastalarımızın bakımını düzenli olarak gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ali Özkan da, "Karacabey Belediyesi olarak, bakıma muhtaç kişilerin her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Bu zamana dek olduğu gibi bundan sonra da elimizden geldiğince desteklerimiz devam edecek. Bizler bakıma muhtaç hastalarımıza, yaşlılarımıza ve engelli vatandaşlarımıza karşı oldukça hassas ve duyarlı olmaya çalışıyoruz. Karacabey, içerisinde yaşayan her bireyin mutlu olduğu bir kent olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - BURSA