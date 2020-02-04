Karacabey'de binlerce öğrenci sinemaya koştu - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, 2 haftalık yarı yıl tatili kapsamında geleceğimiz olan öğrencilere güzel bir jest yaparak sinema bileti dağıttı.



Karacabey Belediyesi tarafından,ilçede eğitim gören tüm 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerinesömestr tatil hediyesi olarak sinema bileti dağıtıldı ve binlerce öğrenci bu biletlerle sinemaya koştu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 2 haftalık yarı yıl tatili kapsamında öğrencilere, karne hediyesi olarak 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' sinema bileti hediye etti.



Olumlu tepki aldı



Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla yaptığı açıklamada,"Çocuklarımıza hem eğlenceli hem faydalı olması açısından, böyle bir hediyede karar kıldık. Binlerce öğrencimiz sinemaya giderek filmi izledi. Film hem öğretici olması hemde yerli bir animasyon filmi olmasından dolayı oldukça eğlenceliydi. Gelen tepkiler de oldukça olumlu. Öğrencilere bu tür jestlerimiz ilerleyen süreçlerde de devam edecek" dedi. - BURSA