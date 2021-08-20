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Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı - Son Dakika

Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı

20.08.2021 09:50
Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz hafta ilçeye gelen ve çeşitli temaslarda bulunarak bir dizi açılış gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ziyaretini ve ilçede Büyükşehir marifetiyle gerçekleşen güçlü yatırımları ele aldı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz hafta ilçeye gelen ve çeşitli temaslarda bulunarak bir dizi açılış gerçekleştiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın ziyaretini ve ilçede Büyükşehir marifetiyle gerçekleşen güçlü yatırımları ele aldı.

Karacabey'de Bursa Büyükşehir Belediyesi marifetiyle birçok önemli hizmetin hayata geçtiğini belirten Özkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yeni müjdelerde verdiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta Başkan Aktaş ile ilçede bir dizi açılışa imza attıklarını ifade eden Özkan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile birlikte önemli icraatları hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Birlikte Tarım Kredi Kooperatifleri Dağkadı Depo ve Hizmet Binasının açılışını gerçekleştirdik. Subaşı Mahallemizde Badırga'dan 8 mahalleyi besleyen hattın açılışı oldu. Bu sayede su sıkıntısı yaşayan kırsal mahallerimizde artık bu sorun tarih olacak. Açılışı yapılan hat ile İkizce, Taşpınar, Hürriyet, Orhaniye, Cambaz, Karakoca, Muratlı ve Subaşı mahallerimize artık yeterli miktarda su gelmiş olacak" dedi.

İtfaiye araç filomuzu tümüyle yeniliyoruz

Atatürk Kültür Parkı'nda yapımı müteahhit firmanın işi bırakmasıyla yarım kalan Kültür Merkezi inşaatının yakında tekrar ihaleye çıkacağını dile getiren Özkan, Büyükşehir tarafından kamulaştırmada ciddi anlamda yol katettiklerini kaydetti. Özkan, görüşmelerde yeni itfaiye merkezi ile ilgili de değerlendirmeler olduğunu belirterek, "Bu konuda da çok yakında yeni bina için ihaleye çıkılacağının müjdesini aldık. Aynı zamanda itfaiye araç filomuzu da tümüyle yeniliyoruz. Ayrıca itfaiye merkezini acil durumlara daha hızlı müdahale etmeye elverişli bir alanda inşa edilmesini planlıyoruz" diye konuştu.

İlçenin muhtelif bölgelerinde kreş hizmeti

Anakucağı kreş hizmeti için Kaymakamlık binası arkasında bulunan 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Binasını tahsis ettiklerini ifade eden Başkan Ali Özkan, talep olması halinde ilçenin muhtelif bölgelerinde de kreş hizmetlerinin Büyükşehir marifetiyle hayata geçirilebileceği söyledi. Özkan, ilçeye bir Gasilhane ile eve bakım hizmeti konusunda merkez olarak kullanılacak bir bina içinde Büyükşehir ile görüştüklerini belirterek, bu iki hizmeti 2 No'lu Mezarlık yanında yapılacak binada toplamayı düşündüklerini kaydetti.

Keşlik Hotanlı arasına yeni köprü

Başkan Özkan, gerçekleşen görüşmelerde alınan bir diğer müjdeli haber olarak da Keşlik ile Hotanlı Mahalleleri arasında 35 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde bir köprü yapılacağını duyurdu. Özkan, bunun şu anda proje aşamasında olduğunu ve zemin etütleri yapıldığını belirterek, "Ovaköyleri ile Dağkadı ve civar kırsal mahalleleri birbirine bağlayacak bu köprü ile traktörler ana yoldan bağımsız olarak ulaşım sağlayacak. Köprü ana yollardaki sürücüler için risksiz bir bölge olurken, üreticiler içinde hem can hem mal güvenliği açısından önem arz ediyor. Ortalama 13 km'lik yol 4 km'ye düşecek" dedi.

Daha modern ve görsel yönden zengin bir meydana kavuşacağız

Altyapıda da çalışmaların süratle devam ettiğini ifade eden Özkan, eylül ayında da yağmur ve kanalizasyon çalışmalarına başlanacağı söyledi. İçme suyu hatlarının 10 ay sonra bitmesinin planlandığını dile getiren Özkan, "Asfalt yama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ulubatlı Hasan Meydanı ile Terminal Kavşağı'nda da ilçeye yakışır bir çevre bakım ve peyzaj çalışması için Başkanımız Alinur Aktaş talimat verdi. İlçemizin önemli noktaları olan bu bölgeler aynı zamanda ilçemizin vitrini görevi görmektedir. Yapılacak bu düzenlemeler ile daha modern ve görsel yönden zengin bir meydana kavuşacağız" diye konuştu.

Başkan Özkan, gerçekleşen görüşmelerde son olarak özellikle Kulakpınar ve çevre mahalleler için önemli bir projenin müjdesinin verildiğini de kaydetti. Kulakpınar Göleti için talimatı Başkan Aktaş'ın verdiğini ifade eden Özkan, "Tamamlandığında bölge mahallerimizin de hizmetine sunulacak değerli bir yatırım ve bu yatırımın bu yıl içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor" dedi. - BURSA

Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı
Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı
Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı

Karacabey, Ali Özkan, İtfaiye, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Karacabey'de Büyükşehir rüzgârı - Son Dakika


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