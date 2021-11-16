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Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik - Son Dakika

Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik

16.11.2021 09:06
Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik

Karacabey Belediyesi tarafından her yıl sezon sonrası longozda yapılan temizlik işlemi, bu yıl da pandemi nedeniyle gönüllü vatandaşların katılımı olmadan gerçekleşti.

Karacabey Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personeli; çöp kamyonları, kepçe ve yük kamyonlarının da katılımıylalongozu baştan aşağı elden geçirdi.

İnsanlar artık daha duyarlı

Karacabey Belediyesi, 4 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiği sonbahar temizliği ile insanlardan arta kalan çöpleri ormanın içinden tek tek topluyordu. Ancak bu yıl, longozdaki çevre kirliliğinde diğer yıllara kıyasla gözle görülür bir azalma olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan, "Ormana koyduğumuz çeşitli uyarı tabelaları ile sadece çöp atılmamasını değil, ormanın neden bu denli önemli olduğunu da anlatmıştık. Bunun yanında zabıta ekiplerimiz de düzenli kontrollerle, longozda çevre ve görüntü kirliliğine neden olunmasını engellemişti. Bu çalışmalarımız neticesinde artık insanlar bu konuda daha duyarlı bir tavır sergiliyor. Bu yıl bu olumlu gelişme sayesinde bizler de temizlik faaliyetimizi daha köklü ve derinden yapma imkânı bulduk. Bu vesileyle duyarlılığından ötürü vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimler sürecek

Başkan Özkan, bu yıl dere yataklarına kaçak dökülen molozlar ile ormana çok eskiden bırakılmış ve bataklık alanda dibe çökmüş çöplerin çıkarıldığını belirterek, her geçen gün daha da temiz bir longoz olduğunu sözlerine ekledi.

Bundan sonraki süreçte longoz ormanına atık dökülmemesi için zabıta denetimlerinin süreceğini belirten Özkan, vatandaşlara bu tarz evsel atıklar konusunda Karacabey Belediyesi'nden yardım istemeleri çağrısında bulundu. Ayrıca Özkan, ormanlık ve sahil hattına asla moloz dökülmemesi yönünde de uyarıda bulundu.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, bölgede avcılık başta üzere kötü amaçla kullanılan ve izinsiz yapılan kaçak barakaları da yıkma ve mühürleme kararı aldı.

Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Sonbahar, Ormana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'de daha temiz bir longoz için köklü temizlik - Son Dakika


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