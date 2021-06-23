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Karacabey'de domates üretimi ve tarımda toprak analizinin önemi konuşuldu - Son Dakika

Karacabey'de domates üretimi ve tarımda toprak analizinin önemi konuşuldu

23.06.2021 11:21
Karacabey'de domates üretimi ve tarımda toprak analizinin önemi konuşuldu, System.String[]

Karacabey Belediyesi tarafından hem bölge hem de ülke çiftçisine katkı sağlamak ve edinilen tecrübelerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla başlatılan program serisi devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, geçtiğimiz aylarda üreticiler arasında diyaloğu ve tecrübeyi artırma hedefiyle internet ortamında ücretsiz ve herkese açık olarak 'Tarım Sohbetleri' projesini açıklamış ve kısa sürede çekimlere başlamıştı.

Projenin ilk ayağında, zeytin üreticilerine yönelik çeşitli konular ve üreticilerden gelen sorular, haftalık çekilen programlar neticesinde, Karacabey Belediyesi Youtube hesabı üzerinden yayınlanmıştı. Programı Sinan Bürçek yönetirken, gelen soruları ise Zirai Danışman Mehmet İzbak cevaplıyor.

Program serisinin yeni bölümünde, "Domates Üretimi ve Tarımda Toprak Analizinin Önemi" konusu masaya yatırıldı.

"Salçalık domates üretimi ilçemiz ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir değer"

Programa konuk olan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Tarım ve hayvancılığın başkenti, 'güzellikler şehri' Karacabey'imiz bu alanda önemli bir bölgedir. Biz de 'Nerde tarım orada varım' anlayışıyla, bu noktada bir belediye ne yapabilir diye sınırları zorlayarak, bu konuda vatandaşlarımıza yardım gayreti içerisindeyiz. Değerli Ziraatçı Mehmet İzbak, zeytinle ilgili bilgi, birikim ve tecrübelerini zeytin üreticileriyle paylaşmaya yönelik çekimlerini sürdürmektedir. Bu çerçevede ciddi bir izleyici kitlesine ulaşılmıştır. Zeytincilik, evet bölgemiz için önemli bir tarım faaliyetidir. Bunun yanında, çok daha önemli tarımsal faaliyetlerimiz de bulunmaktadır. İşte bugün, Mehmet Bey'in sözünü ettiği salçalık domates üretimi de gerçekten ilçemiz ve Türkiye ekonomisi açısından önemli bir değerdir. Türkiye'deki salçalık domates ihtiyacının yaklaşık %40'ı, Karacabey'in verimli topraklarında kaliteli bir şekilde üretilmektedir. Çok önemli markalar, salça fabrikası noktasında bölgemizde yatırım yapmışlardır. Ve sürekli üreticilerimizle gerek sözleşmeli gerekse açıktan alma usulü ile bir ticari ilişki çerçevesinde, bölgemizde yetişen salçalık domatesler işlenmektedir. Ve bu ürünler hem iç pazara hem dış pazara arz edilmektedir. Tarımsal faaliyetler eskisi gibi geleneksel yöntemlerle olmadığı için pahalı bir faaliyet noktasına gelmiştir. Dekar başına üretim maliyetinin yanı sıra bu noktada yapılacak olası yanlışlar, o yıl çiftçisinin senesinin boşa gitmesine hatta zarar etmesine ve hüsranla sonuçlanabilecek bir ortamın oluşmasına vesile olabilmektedir. İşte bu noktada yapılabilecekleri bilimsel çerçevede değerlendirerek, tecrübelerden istifade ederek bu riskleri en aza indirmek, çok daha makul ve mantıklı bir faaliyet olacaktır" dedi.

Tecrübelerden ve bilimsel verilerden istifade edilmeli

"Bazı seneler ürün arzı fazla olmakta ve üreticilerimiz zarar edebilmektedir. Bazı seneler ise ürün arzı az olmakta ve beklentileri karşılamamakta, sanayicilerimiz atıl kapasitede çalışmaktalar" diyen Özkan, "İşte bu sistemlerin düzenlenmesi gerekiyor. Ama üretimi, bilimsel bir mantık çerçevesinde yapmak şart. Bunun başında da toprak tahlilleri geliyor. Bu analizlilere göre toprak yapısına göre fide seçimi, tohum seçimi ve bunların bakımı çok önemlidir. Her yıl, bazen iklim şartlarından kaynaklı hastalıklar ciddi manada zararlara yol açıyor. Bu noktada bunların durdurulması için kimyasal kullanılmakta ve bu da maliyetleri artırmakta. Tüm bu çabaya rağmen bazen de başarı elde edilememektedir. Bu tecrübelerden ve bu bilimsel verilerden istifade edilmeli. İnşallah bu programlarımız, bu çalışmalarımız, bundan sonra daha somut adımların atılmasına vesile olacaktır. Karacabeyli çiftçilerimize ve tüm üreticilerimize de hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum" dedi.

Öte yandan, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınladığı program serisi toplamda 20 bine yakın izlenmeye ulaştı.

Karacabey'de domates üretimi ve tarımda toprak analizinin önemi konuşuldu

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Domates, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'de domates üretimi ve tarımda toprak analizinin önemi konuşuldu - Son Dakika


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