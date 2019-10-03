Karacabey'de en çok kilo veren altınla ödüllendirildi

Karacabey Belediyesi tarafından bir ay önce başlatılan 'Başkanımla yürüyorum' kamyanyasında spor yaparak en çok kilo veren üç kişiye Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından hediye takdim edildi.



Günde 10 bin adım hedefiyle Belediye spor antrenörü eşliğinde haftanın üç günü gerçekleştirilen 'Başkanımla yürüyorum' kampanyasına Belediye Başkanı Ali Özkan da sık sık katılarak vatandaşlarla spor yapmaya teşvik etti.



Yürüyüşlerin başladığı gün bütün katılanların kilosu ölçülürken, bir ayın ardından yeninden tartı ile ölçüm yapılarak ne kadar kilo verdikleri hesaplandı. En çok kilo veren 3 kişiye hediye verildi. Yürüyüşte Zübeyde Ergüneş 6 kilo vererek 1'nci, Emine Ergüneş 5 kilo vererek 2'nci, Ferhat Memiş 4 kilo vererek 3'ncü oldu.



Önceki gün Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan makamında ağırladığı başarılı vatandaşları çeyrek altınla ödüllendirdi. Ali Özkan, "Kadın meclisi üyelerimizin talebi üzerine Çamlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiğimiz yürüyüşleri 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde sonuçlandırdık. En çok kilo veren ilk 3 vatandaşımıza hediyelerini takdim ettik. Kendilerine sağlıklı bir hayat için sporu bırakmamalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA