Son Dakika Haberleri: Karacabey'de en çok kilo verene altın hediye
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Karacabey'de en çok kilo verene altın hediye

38 dakika önce

Bir ay önce başlatılan, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sonlandırılan "Başkanımla Yürüyorum" etkinliği kapsamında yürüyüş yapanlar arasından en çok kilo veren üç kişiye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Karacabey'de en çok kilo verene altın hediye, System.String[]

Bir ay önce başlatılan, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü'nde sonlandırılan "Başkanımla Yürüyorum" etkinliği kapsamında yürüyüş yapanlar arasından en çok kilo veren üç kişiye Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan tarafından çeyrek altın hediye edildi.

Günde 10 bin adım hedefiyle spor antrenörleri eşliğinde haftanın üç günü gerçekleştirilen "Başkanımla Yürüyorum" etkinliğine pek çok Karacabeyli katıldı.

Halkın spor yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı etkinlik kapsamında, yürüyüşlerin başladığı gün tüm katılımcıların kilosu ölçüldü. Bir ayın ardından yeninden ölçüm yapılarak en çok kilo veren 3 kişiye hediye verildi. Zübeyde Ergüneş 6 kilo vererek 1'inci, Emine Ergüneş 5 kilo vererek 2'nci, Ferhat Memiş 4 kilo vererek 3'üncü oldu.

En çok kilo veren 3 kişiyi çeyrek altınla ödüllendiren Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, şöyle konuştu:

"Kadın meclis üyelerimizin talebi üzerine Çamlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirdiğimiz 'Başkanımla Yürüyorum' etkinliğimizi 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sonuçlandırdık. En çok kilo veren ilk 3 vatandaşımıza hediyelerini takdim ettik. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı bir hayat için sporu bırakmamalarını tavsiye ediyorum."

Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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