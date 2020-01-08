Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi - Son Dakika

Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi

6 saat önce

Karacabey'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.

Karacabey'de fırtına ağaçları devirdi, System.String[]

Karacabey'de etkisini gösteren yağışlı hava ve şiddetli rüzgar ilçede ağaçların devrilmesine neden oldu.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından yağışlı hava ve şiddetli rüzgarın etkisini gösterdiği fırtına Karacabey'de zor anların yaşanmasına sebep oldu. Bazı noktalarda evlerin çatıları uçarken, bazı noktalarda ise rüzgar ağaçları devirdi. Çatı uçması ve ağaçların devrilmesi nedeniyle zor anlar yaşanırken, şans eseri yaralanan olmadı. Bazı noktalardaki ağaç devrilmeleri nedeniyle araçlar hasar görmekten son anda kurtuldu. - BURSA

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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