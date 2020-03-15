Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu - Son Dakika

Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu

6 saat önce

Karacabey'in en önemli fuarlarından biri olan ve bu yıl 9.su düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle başladı.

Karacabey'de fuarın gözdeleri Adem Amca ve Çorapçı Parlak oldu, System.String[]

Karacabey'in en önemli fuarlarından biri olan ve bu yıl 9.su düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, beklendiği gibi büyük bir ilgiyle başladı.


Karacabey'in en önemli fuarlarından biri olan 9. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı. Açılış gününde adeta ziyaretçi akınına uğrarken resmi açılış programının ardından gün boyu stantlarda yoğunluk oluştu. Fuarın protokol katılımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ve Karacabey Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Naci Güncü'nün yanı sıra ilçe protokolü katıldı.


Açılış sonrası Karacabey Belediyesi standı, başta protokol olmak üzere herkesin ilgi duyduğu stantlardan biri oldu.'Leylek köyü' Eskikarağaç'da, bir leylekle kurduğu dostlukla adından söz ettiren Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek maketi de ziyaretçilerin öncelik gösterdiği bölümler arasında yer alırken, Yenikaraağaç Mahallesinde geleneksel elle örgü çorapçılığının son temsilcilerinden Kamil Parlak da fuarın bir diğer ilgi odağı oldu. Fuarda Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçiler ve üreticiler, son teknoloji makine ve ekipmanları yerinde inceleme fırsatı buldu.


Başkan Özkan gezdirdi


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, açılış sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve protokol üyelerini Karacabey Belediye standına getirdi.


Burada, 'Çorapçıköy' olarak da anılan ve erkeklerin ördüğü örgü çoraplarıyla bir dönem meşhur olan Yenikaraağaç Mahallesinden Kamil Parlak ile birlikte, 9 yıldır kayığına kondurduğu Yaren leyleği ile her yaz bir araya gelen ve dostluk hikayesi dünyaya yayılan Adem Yılmaz'ı, protokol mensupları ile tanıştırdı.


Öte yandan, Eskikaraağaçlı Adem Yılmaz ile Yenikaraağaçlı Kamil Parlak, gelen ziyaretçileri kırmayarak hepsiyle fotoğraf çektirirken sohbet etmeyi de ihmal etmedi. - BURSA

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:40 Kaynak: İHA
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