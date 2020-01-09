Karacabey'de gençlere vizyon katacak proje hayata geçiyor - Son Dakika
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Karacabey'de gençlere vizyon katacak proje hayata geçiyor

6 saat önce

Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan ve BEBKA'dan da hibe desteği almaya hak kazanan proje tanıtıldı.

Karacabey'de gençlere vizyon katacak proje hayata geçiyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi tarafından başlatılan ve BEBKA'dan da hibe desteği almaya hak kazanan proje tanıtıldı.


Karacabey Belediyesi öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de iştirakçi olduğu proje gençlerin girişimcilik ufkunu açacak. Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı'ndan (BEBKA) hibe desteği almaya hak kazanan Karacabey Genç Girişimciler Merkezi projesi başlıyor. Türkiye ilk olacak bu proje ile lise öğrencilerinin girişimci olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.


Hayata geçirilen bu projenin tanıtımı e açılış toplantısı ise belediyede gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ali Özkan, "Karacabey Belediyesi olarak, ilçemizin sanayileşen geleceğine hazırlık yapmak amacıyla gençlerin girişimci yönünü artırmalarına katkı sağlama, fikri olan gençleri destekleme, fikirlerini geliştirmelerine imkan sağlama amacındayız. Bu projemiz ile gençlerin katılımcılık ve girişimcilik bakış açılarını güçlendirici ve yaygınlaştırıcı çalışmaları gerçekleştirecek yapıların oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.


"Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin artırılması son derece önemlidir" diyen Ali Özkan, "Küresel rekabet artarken üretim ve hizmet süreçleri çeşitlenmekte ve girişimcilik önemini giderek artırmaktadır. Özellikle son yıllarda Türkiye'de girişimcilik ivme kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerdeki örneklerinden yola çıkarak, günümüzde pek çok gencimiz yeni işler başlatabilmektedir. Geçtiğimiz 15 yılda, adımları Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu ile atılmaya başlamış olan girişimcilik ekosistemimiz, o günden bu yana gelişimini ve büyümesini sürdürmektedir" diye konuştu. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:03 Kaynak: İHA
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