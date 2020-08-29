Karacabey'de gençlik merkezi ve spor salonu ihalesi için geri sayım

Karacabey Belediyesi'nin kente kazandırmaya hazırlandığı spor salonu ve gençlik merkezi için ihale süreci son aşamaya geldi. Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile bir araya gelen Belediye Başkanı Ali Özkan, gelecek odaklı yatırımların yeni projelerle devam edeceğini kaydetti.

Karacabey Belediyesi'nin geleceğe dönük projeleri, bir bir hayata geçmeye devam ediyor.

Geleceğimiz olan gençlere yönelik koşulsuz desteğini sürdüren ve 'sporla yaşayan kent' hedefiyle de spora ve sporcuya tam destek veren Karacabey Belediyesi'nin kente kazandırmaya hazırlandığı spor salonu ve gençlik merkezi için ihale süreci son aşamaya geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, önceki gün Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ile bir araya gelerek, projelerde gelinen son durumu değerlendirdi.

Yakında ihaleye çıkıyor

Spor salonu ve gençlik merkezi ile ilgili projelerin hazırlıklarının artık son aşamada olduğunu kaydeden Başkan Ali Özkan, "İnşallah en yakın zaman ihaleye çıkıp, Karacabey'e gençlik merkezi ve spor salonu kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Karacabey olarak, son yıllarda elde ettiğimiz başarılarımızdan dolayı kendisi bize ciddi destek veriyor. İnşallah yeni projelerimizle de bu yatırımlar hız kesmeden devam edecek" dedi.

Çok amaçlı tesisler

Öte yandan, Karacabey Belediyesi'nin kente kazandırmaya hazırlandığı spor salonu Öğretmenler Parkında faaliyete geçecek olup, gençlik merkezi ise Esentepe Mahallesi'nde hayat bulacak.

Spor salonu, aynı anda iki müsabakaya ev sahipliği yapacak şekilde olup, günümüz modern şartlarına uygun bir tasarımla hizmete girecek.

Gençlik merkezi ise tamamlandığında; içinde derslik, kütüphane, seminer ve eğitim odaları, sosyal alanlar, internet, atölye ve sergi salonları ile gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlerine cevap verecek bir yapıda olacak.

Her iki yatırımın da 2021 yılında inşaatının tamamlanıp, yıl sonuna kadar hizmete açılması bekleniyor. - BURSA