Karacabey'de Gönüllüler Korosundan müzik ziyafeti - Son Dakika

Karacabey'de, Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen ve elden edilen gelirin Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği'ne bağışlandığı gece, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Karacabey Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği'ne destek amacıyla kurulan koro, geçtiğimiz günlerde Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezinde unutulmaz bir geceye imza attı. 30 kişilik Gönüllüler Korosu, destek amacıyla gelen misafirlere birbirinden güzel şarkılarla muhteşem bir gece yaşattı.

Profesyonellere taş çıkarttılar

Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan geceyi Gazeteci Hasan Duman hazırlayıp sunarken, Gönüllüler Korosu'nun şefliğini Cengiz Kaçmaz üstlendi. Gecede amatör solistler, profesyonellere taş çıkartan bir performans sergiledi.

Engelli bireylerin de sahne aldığı gecenin başlangıcında kısa bir konuşma yapan Tüm Engelliler Sanat Kültür Dayanışma ve Spor Derneği Başkanı Barış Uzun, herkesin birer engelli adayı olduğunun altını çizerek, kendilerine acınmasını değil destek olunmasını beklediklerini ifade etti.

Engelleri ortadan kaldıran şehir Karacabey

Belediye Başkanı Ali Özkan da yaptığı konuşmada, belediye olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurguladı.

Daha sonra Hasan Duman'ın sunumu ve koro şefi Cengiz Kaçmaz'ın öncülüğünde gerçekleştirilen, içerisinde engellilerin de yer aldığı 30 kişilik Türk Sanat Müziği Gönüllüler Korosu, yine Karacabeylilerden oluşan saz grubu eşliğindeki konser performansına geçildi.

Gecenin en çok alkış alanı 8 yaşındaki Demir Tekin oldu

Bu özel gün için hazırlanan organizasyon, salonu dolduran sanatseverler tarafından beğeni ile izlendi. Gecenin en çok alkış alan yorumcusu ise 8 yaşındaki Şehit Bahadır Tayfur İlkokulu öğrencisi Demir Tekin oldu.

Minik yorumcu Demir Tekin, seslendirdiği "Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin" şarkısını yoğun istek üzerine bir kez daha yorumladı. Programda ayrıca TRT'den emekli Karacabeyli keman ustası Şenol Dinleyen de Gönüllüler Korosu'na renk kattı.

Finalde büyük coşku

Programın final şarkısı olan ve 30 kişilik koro ile İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden gönüllü 15 öğrencinin giydiği yerel kıyafetlerle birlikte ellerinde bayraklarla seslendirdiği "Ölürüm Türkiye'm" şarkısı, salondaki coşkuyu en üst seviyeye çıkarttı.

Katılımcıların da koroya eşlik etmesi ile güzel bir tablo oluşturan şarkı, hep birlikte ayakta alkışlanarak seslendirildi.

Gecede ayrıca ihtiyaç sahipleri için 3 adet engelli aracı bağışı gerçekleşti.