Karacabey'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Yalçın B. ve Miraç D'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ömer A'nın tedavisi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde sürüyor.

Kazada, motosiklette bulunan sürücü Yalçın B. ve Ömer A. ile kamyonetteki Miraç D. yaralandı.

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