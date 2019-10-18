Son Dakika Haberleri: Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek
Son Dakika Spor Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek

Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek

2 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Karacabey'de hedef Muğlaspor deplasmanından 3 puanla dönmek, System.String[]

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Muğlaspor maçını kazanarak şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor.

Karacabey Belediyespor'un Muğlaspor ile pazar günü saat 15: 00'de deplasmanda oynayacağı maçta Hamit Basık düdük çalacak. Karacabey Belediyespor Basın Sözcüsü Mustafa Kuzu, maça ilişkin değerlendirmesinde, "Muğla'ya zor bir maça gidiyoruz. İki takım için de zor bir maç geçecek. Seyir açısından güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Muğlaspor iyi bir takım. Birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızda, her takımı yenecek bir potansiyel var. Futbolcularımızın morali çok yüksek. Oyuncularımız, Muğlaspor maçının öneminin farkındalar. Cezalı veya sakat futbolcumuz yok. Muğla'dan yüzümüz gülerek, başımız dik olarak ayrılmak için elimizden gelen her şeyimizi ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

Karacabey Belediyespor, ligde oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 17 puanla 2'nci sırada yer alırken, Muğlaspor ise 2 galibiyet 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile topladığı 9 puanla 12'nci sırada bulunuyor.


- Bursa
Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Muğla, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:58 Kaynak: DHA
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