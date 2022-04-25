Karacabey'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Karacabey'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

25.04.2022 17:26
Karacabey'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu kişilerden K.Y. (25), A.M. (24), S.Ş. (17), S.K. (35), S.Ş. (33) ve G.S. (16) çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. S.O. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Karacabey, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karacabey'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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