Karacabey'de iş adamı, 10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK'ya hediye etti - Son Dakika

Karacabeyli iş adamı Serkan Acar, 10 yıldır özenle baktığı Kara Kangal cinsi köpeğini Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en büyük köpek eğitim merkezi olan Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesindeki Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı'na hediye etti.

Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na bağlı ekipler, Veteriner Kuddusi Şenkal gözetiminde Acar'ın Karacabey ilçesindeki çiftliğinden "Acar" isimli Kara Kangal'ı teslim aldı.

Ekipler, köpeğin damızlık olarak kullanacaklarını bildirdi.

Karayaka köpekleriyle çapraz eşleştirme sonucu ve 10 yıllık emeğin ardından elde edilen Kara Kangal cinsi köpeğini TSK'ya hediye eden Serkan Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Özenle bakıp emek verdiğim köpeğim bundan böyle vatana hizmet edecek. Helali hoş olsun. İnşallah Acar isimli köpeğim TSK'ya çok faydalı olur." dedi.