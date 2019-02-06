Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Kaçak Kazı Operasyonu

Karacabey'de Kaçak Kazı Operasyonu

3 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Karacabey'de Kaçak Kazı Operasyonu, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö, M.K, İ.K. ve A.B'yi Canbaz Mahallesi Kayaboğazı mevkisinde izinsiz kazı yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.

Olay yerinde üç el telsizi, alan tarama cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 08:44 Kaynak: AA

Jandarma, Bursa, Karacabey, Güncel
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