Karacabey'de Kaçak Kazı Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde izinsiz kazı yapmaya çalıştıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ö, M.K, İ.K. ve A.B'yi Canbaz Mahallesi Kayaboğazı mevkisinde izinsiz kazı yapmak üzereyken suçüstü yakaladı.



Olay yerinde üç el telsizi, alan tarama cihazı ve güç kaynağı ele geçirildi.



Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü

Bıçak Zoruyla Marketi Soydu, 5 Dakika Sonra Yakalandı

Kuyruğu Satırla Kesilen Eşekle İlgili İğrenç İddia

Bursa'da Bıçakla Taksiciyi Gasp Eden Kadın, Osmangazi Köprüsü'nde Yakalandı