Karacabey'de kaybolan kalp hastası adam aranıyor

Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde kalp hastası bir adamdan üç gündür haber alınamıyor.
Alınan bilgiye göre, Sazlıca
Mahallesi'nde ikamet eden 46 yaşındaki kalp hastası Şerif Yılmaz
, üç gün önce rahatsızlanan oğlunu Karacabey Devlet Hastanesine götürdü.
Hastaneye yatırılan oğlunu bırakan Yılmaz, en son bir kahvehanede görüldü.
Yılmaz'ın eve gitmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara jandarmanın yanı sıra Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
) İl Müdürlüğü, Bursa Arama Kurtarma Spor Kulübü Derneği (BAKUT), ANDA Arama/Kurtarma ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri katılıyor.
Arama çalışmalarına, Yılmaz'ın son görüldüğü yer olan Sazlıca Mahallesi yakınındaki Yenisarıbey Mahallesi'nde devam ediliyor.