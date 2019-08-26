Son Dakika Haberleri: Karacabey'de kent estetiği için modernleşme çalışmaları tam gaz
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Karacabey'de kent estetiği için modernleşme çalışmaları tam gaz

20 dakika önce

Karacabey'de; içerisinde ilçe stadyumu, spor sahası, kortlar ve sentetik sahaların da bulunduğu spor kompleksinin batı yönünde yer alan boş alanlar, Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenerek sosyal alan haline getiriliyor.

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Karacabey'de; içerisinde ilçe stadyumu, spor sahası, kortlar ve sentetik sahaların da bulunduğu spor kompleksinin batı yönünde yer alan boş alanlar, Karacabey Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenerek sosyal alan haline getiriliyor.


Toplamda 13 bin metrekarelik bir alanda sürdürülen çalışmalarda ağaçlandırmanın yanı sıra; çeşitli süs bitkileri ile koşu alanları, spor alanları, çocuk oyun sahaları, dinlenme yerleri, piknik ve otopark alanlarının yapılacağı belirtilirken, bölgenin çevre yolu kıyısında oluşundan ötürü şehrin genel görünümüne yakışır bir hal alması sağlanacak.


Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da önceki gün yaptığı incelemelerde, bölgede gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarını yerinde gözlemledi.


"İlçeye değer katacak"


Başkan Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şehir hastanemiz, Atatürk Kültür Parkı'mız, şehir merkezi ve spor tesisleri arasında adeta köprü vazifesi görecek bu yeni çalışmaları yürüttüğümüz alan, aynı zamanda ilçemizin genel görünümüne de önemli bir katkı sağlayacak. Yapılan çalışmalar neticesinde vatandaşlarımıza modern bir sosyal ve botanik alan oluşturmuş olacağız. Karacabey Belediyesi olarak, ilçemizin daha da güzelleşmesi ve 'modern kent' hedefine ulaşması için dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 03:37 Kaynak: İHA
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