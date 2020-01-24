Karacabey'de kırsal kesime hizmetler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de kırsal kesime hizmetler sürüyor - Son Dakika

Karacabey'de kırsal kesime hizmetler sürüyor

6 saat önce

Karacabey'in merkez-kırsal ayırt etmeksizin bütün mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.

Karacabey'de kırsal kesime hizmetler sürüyor, System.String[]

Karacabey'in merkez-kırsal ayırt etmeksizin bütün mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi, Hürriyet Mahallesi'nde yaklaşık 10 aydır sürdürdüğü çalışmaları tamamladı.


Belediye Başkanı Ali Özkan, Milletvekili Mustafa Esgin ve AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Ertem İşcan ile çalışmaları yerinde inceledi. Evvela yapımı tamamlanan hizmet binası incelendi. Binada mahallenin sosyal ihtiyaçlarını giderecek bakkal, doktor evi gibi bölümlerin olması, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Ayrıca Özkan ve beraberindekiler, tamamlanan parke taş çalışmalarını da yerinde inceledi.


Başkan Özkan yaptığı açıklamada "Belediyemizin yaptığı çalışmaları, muhtarımızla birlikte yerinde inceleme fırsatı bulduk. Çeşitli hizmet binaları ve parke taş çalışmalarının belediyemizin katkılarıyla mahallemize kazandırıldığını görmüş olduk. Dolayısıyla halkımızın, muhtarımızın memnuniyetini yerinde müşahede etmek, bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Mahallemize hayırlı olsun" dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de, "Belediyemizin kırsal mahallelere çok güzel hizmetleri var. Bakkalımız, doktor odamız, mahalle kıraathanesinin çatısı, umumi helalar, çevre düzenlemeleri ile elden geçirildi. Kırsal mahalleler bizler için önemli. Bu hizmetleri belediyemiz harfiyen yerine getiriyor. Yüzde 80 oranında mahallelerin parke taşı ihtiyacı karşılandı. Ben belediye başkanımız ve ilçe başkanımıza verdikleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Öte yandan, ziyaretin sonunda Özkan, Esgin ve İşcan mahalle kıraathanesine uğrayarak vatandaşlarla bir araya geldi. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Hürriyet Mahallesi, Milletvekili, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Elazığ'daki depremden yürek burkan görüntü! Çocuklarını korumak için kendisini siper etti Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:12:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'de kırsal kesime hizmetler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]