Karacabey'de kırsal mahallere yatırımlar sürüyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi, merkez-kırsal ayırt etmeksizin ilçenin tümüyle gelişimi adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün gerçekleştirdiği ziyaretlerde, kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Özkan, hizmetlerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Yoğun çalışma

Özkan'ın ilk durağı Seyran Mahallesi oldu. Karacabey Belediyesi, Seyran'da 5 bin m2'lik parke taşı çalışmasının yanı sıra sosyal tesis, sağlık ocağı ve meydan düzenlemeleriyle ilgili yoğun bir çaba içerisinde.

Seyran Mahallesi ziyaretinde Muhtar Fevzi Bayram ile bir araya gelen Özkan, bu çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar Bayram da Başkan Özkan'a teşekkür ederek, "Mahallemiz için oldukça önemli çalışmalar yapılıyor. Hem şahsım hem mahalle halkım adına başta belediye başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İmkanlar seferber ediliyor

Özkan'ın bir sonraki durağı ise Hürriyet Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Kaçar ile bir araya gelen Özkan, belediye ekipleri tarafından yapımı sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Karacabey'in dört bir yanında Karacabey Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve devletimizin imkânlarını adeta seferber ediyoruz. Kırsalda ve merkezde bir altyapı seferberliği gerçekleştiriyoruz. Havai elektrik hatları yer altına alınıyor, asbestli içme suyu şebekeleri komple yenileniyor. Yakında ihalesi yapılan kanalizasyon ve yağmur suyu şebekelerinin işlemlerine de başlanacak. Bununla birlikte, kırsalda ve merkezde gerek parke taş gerek satıh kaplama gerekse de asfalt kaplama çalışmalarımız devam ediyor. Karacabey Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi el ele, vatandaşlarımızın hayat standartlarını yükseltmek için gereken çalışmaları itina ile gerçekleştiriyoruz. Bize bu konularda desteğini esirgemeyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Alinur Aktaş'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çalışmaların vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine verdi.

Mahalleye yakışır hizmet

Özkan, Hürriyet Mahallesi'nde yapımı süren 20 bin m2'lik parke taşı çalışmasının yanı sıra 2 bin ton asfalt ile 5 bin m2'lik satıh kaplama işlemi ile çeşitli peyzaj çalışmalarının yapıldığını belirterek, hepsi tamamlandığında mahalleye yakışır bir hizmet sağlanmış olacağını sözlerine ekledi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Kaçar da "Tüm yollarımız komple kilit taş oldu. Sıcak asfalt yapılıyor şu anda. Arkasından satıh kaplama, soğuk kaplama olacak. Allah'ın izniyle tüm sokaklarımız 20 gün sonra bitmiş olacak. Başkanımıza ve Karacabey Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz" dedi.